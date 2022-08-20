مدرب الميناء يبعد 10 لاعبين ويصل البصرة لقيادة الفريق لأول وحدة تدريبية

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي الميناء، أن المدرب الجديد الكابتن باسم قاسم وصل إلى البصرة اليوم السبت، وقرر إبعاد عدد من اللاعبين.

وقال علي فاضل عضو الإدارة المؤقتة ومشرف الفريق في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "باسم قاسم مدرب فريق الميناء الجديد يقود أول وحدة تدريبية للفريق إضافة لإلقاء محاضرته الاولى والتعرف على اللاعبين وذلك مساء اليوم عند الساعة السابعة في الملعب التدريبي بالمدينة الرياضية".

واضاف ان الادارة المؤقتة ستقدمه رسميا في مؤتمر صحفي .

وبين فاضل ان قاسم قرر إبعاد لاعبين لعدم حاجته لهم وهم : احمد محسن كريشة، واحمد محمد ومنار طه، وعلي لطيف وابراهيم نعيم، واحمد جليل حنون وعلي عبد الحسن، والمحترفين عثمان دياباتي، وناصر محمدوه ومهدي علامة.

وكانت الهيئة العامة لنادي الميناء قررت حل الإدارة السابقة وتشكيل هيئة مؤقتة برئاسة عادل ناصر تقوم بادارة النادي لحين انتخاب ادارة جديدة تقود النادي لأربع سنوات مقبلة .