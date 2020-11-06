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مدرب المنتخب الإيطالي يقع في شباك كورونا

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-06T21:02:24+0000
مدرب المنتخب الإيطالي يقع في شباك كورونا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة، أن مدرب المنتخب روبرتو مانشيني مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد في بيان نشره على موقعه الالكتروني أن اختبار "كوفيد-19" الذي أجراه المدرب السابق لإنتر ميلان ومانشستر سيتي الإنكليزي "في إطار عمليات الفحص الدورية للجهاز الفني" جاء إيجابياً.

وقال الاتحاد إن مانشيني البالغ 55 عاماً وضع نفسه في الحجر الصحي في منزله في روما كإجراء احترازي رغم عدم ظهور أي عوارض، وذلك امتثالا للبروتوكول المعمول به في البلاد.

ويتضمن برنامج المنتخب الإيطالي خلال الفترة الدولية المقبلة مباراة ودية الأربعاء ضد إستونيا ومباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد بولندا الأحد في 15 نوفمبر، والبوسنة والهرسك الأربعاء في 18 من الشهر الحالي.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف بولندا المتصدرة، وأمام هولندا الثالثة بخمس نقاط، والبوسنة الرابعة بنقطتين.


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