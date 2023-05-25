مدرب المنتخب الأولمبي متفائل بمجموعة العراق في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ وصف المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل، يوم الخميس، مجموعة العراق في التصفيات القارية لنهائيات بطولة آسيا في قطر والمؤهلة لأولمبياد باريس، بـ"الجيدة" قياساً بالمنتخبات المتواجدة.

وقال شنيشل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "المجموعة التي أفرزتها قرعة التصفيات الآسيوية على وفق رؤيةٍ فنيةٍ أجدها جيدةً بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي، لا سيما أنها تضم إلى جانب البلد المضيف الكويت كلاً من تيمور الشرقية ومكاو في المجموعة السادسة التي ستكون بضيافة الكويت".

وأضاف "نحترم منتخبات مجموعتنا، خصوصاً أن هناك تطوراً واضحاً في منتخبات دول شرق آسيا، لذا سنعد العدة لكل ما يرتبط بالمنتخبات المتبارية تفادياً لأي مفاجأة".

وحذر شنيشل من عملية انسحاب بعض المنتخبات في مختلف المجموعات، ومن بينها مجموعة العراق، عطفاً على تجارب سابقة مع البعض، الأمر الذي يضر بشكلٍ كبيرٍ في الجانب التنافسي للمشاركين.

وبين شنيشل "شخصياً كنت أمني النفس بأن يكون إلى جانب الكويت هناك منتخب آخر يدخل المجموعة من أجل المنافسة على التأهل لعدة اعتباراتٍ، في مقدمتها عدم التفكير بالانسحاب وخلق إرباكٍ في الحسابات، بالإضافة إلى العائد الفني".

واختتم قائلاً "مع اقتراب موعد انطلاق بطولة غرب آسيا سيعلن الجهاز الفني القائمة النهائية الخاصة بالبطولة لمنح اللاعبين فرصةً أكبر مع أنديتهم لإثبات الذات، والحصول على قناعتنا للتواجد في البطولة، لا سيما أن مجساتنا تتابع أدق التفاصيل الخاصة باللاعبين محلياً وخارجياً".