مدرب المنتخب الأولمبي العراقي يكشف عن تشكيلته لوديتيّ روسيا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن قائمة لاعبي المنتخب الأولمبي (تحت 23 عاماً) للدخول في المعسكر التدريبي في تركيا، وخوض المباراتين الوديتين أمام منتخب روسيا في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدرب المنتخب عماد محمد، اختار قائمة مؤلفة من 26 لاعباً للمواجهتين اللتين تدخلان ضمن منهاج إعداد المنتخب.

وضمت القائمة مصطفى شوكت، وليث ساجد، وسجاد نهاد، لحراسة المرمى. ‏واللاعبون مقتدى سعد، ومهدي هاشم، وحسين فاهم، وأدهم قبس، وإيهاب مصطفى، وأيوب إبراهيم، وحسين هادي، ومصطفى نواف، وعلي حسن، وسيف فراس، وأموري فيصل، وعلي رضا عبد الأمير، ومحمد نزار، وآدم طالب، ومسلم موسى، وهيمن علي، ومحمد صادق، وسيداد حاجي، وعلي مخلد، وليث ضياء، والأمير حيدر، وأيمن لؤي، وعلي أكبر طاهر.