مدرب المنتخب الأولمبي العراقي يعلن القائمة النهائية للمعسكر الخارجي

شفق نيوز/ أعلنَ مدرب المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم، التشيكي (ميروسلاف سوكوب)، قائمة المنتخب النهائية التي ستخوض المعسكر الخارجي خلال الأيام المقبلة.

وقالَ المدير الاداري لمنتخبنا الاولمبي، جليل صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إن المدرب قرر دعوة 30 لاعباً للمعسكر الخارجي الذي من المؤمل أن يقام في تركيا للفترة من الثامن عشر حتى الواحد والثلاثين من الشهر الحالي.

ونوه إلى أن اختيار القائمة النهائية جاء بعد اطلاع المدرب على مستويات اللاعبين خلال المعسكر الداخلي للمنتخب في محافظة كربلاء المقدسة والذي ضم 54 لاعباً.

وأضافَ المدير الإداري للمنتخب الأولمبي أن المدرب سوكوب سيختار 28 لاعباً للمعسكر الخارجي من مجموع 30 لاعبا من الذين تمت دعوتهم للقائمة النهائية، وذلك في حال حدوث إصابة لأحد اللاعبين أو بسبب الجاهزية التي قد تعيق التحاقهم للمعسكر الخارجي.

وأشار صالح إلى أن دعوة اللاعبين المغتربين للمعسكر الخارجي قد تكون صعبة لكونه خارج ايام الفيفا دي وأغلب اللاعبين يلعبون مع انديتهم حالياً تحضيراً للموسم الجديد، وسوف يتم التحاقهم بأقرب تجمع للمنتخب خلال الفترة المقبلة في ( الفيفا دي)، والمدرب على تواصل مباشر مع جميع اللاعبين الذين ستتم دعوتهم.

وضمت قائمة الأولمبي النهائية لحراسة المرمى كلا من مصطفى عذاب (الناصرية) وعماد عيسى (زاخو) وعبد العزيز عمار (الكرخ) وحسن أحمد (السماوة)، بينما ضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الباقر كريم (الديوانية) وناجي ناطق (النجف) وعباس ياس وسالم أحمد وعلي شوقي (الميناء) وحسن رائد (القوة الجوية) ومنتظر عبد الامير ورافد طالب ومصطفى وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ) ومنتظر محمد جبر واحمد حسن مكنزي (الزوراء) وعلي محسن وصهيب رعد واحمد سرتيب (النفط) وزيد تحسين وكرار محمد ووكاع رمضان (الطلبة) وعبد الامير عبد الكاظم ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل (أمانة بغداد) وأثير صالح (القاسم) واحمد زامل (نفط البصرة) وعمار غالب وصادق زامل (الشرطة) واحمد هديب (رديف الشرطة).