مدرب المنتخب الأولمبي العراقي يضع أوزبكستان تحت الرصد

شفق نيوز/ وضع مدرب المنتخب الأولمبي العراقي، ميروسلاف سوكوب، يوم الثلاثاء، منتخب أوزبكستان تحت أنظاره استعداداً لمواجهته في ربع نهائي كأس آسيا دون سن 23 عاماً.

وقال سوكوب في مؤتمر صحفي عقب مباراة المنتخب العراقي ونظيره الكويتي "فرصة ايجابية أن يخوض منتخب أوزبكستان المنافس المقبل، المباراةَ في مدينة قرشي، حيث سنشاهد مواجهتهم اليوم أمام إيران إضافة إلى الاطلاع على مبارياتهم السابقة لتحديد ايجابياتهم وسلبياتهم".

وعن مباراة الكويت أكد سوكوب "المنتخب الكويتي لم يكن في المتناول مطلقاً، خصوصاً بعد أن افتتح التسجيل وتحصل على ركلة جزاء كادت أن تصعب المباراةَ أكثر".

وأضاف "اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وتجاوزوا جميع تقلبات المباراة ليعودوا إلى المواجهة لحسم اللقاء بنتيجة مريحة"، مشيرا الى ان "النتيجة كانت ممكنَ أن تتسع بشكل أكثر لو تم استثمار الفرص التي أتيحت لنا على امتداد الشوطين".

وتابع سوكوب "أود أن أشكر اللاعبين الذين قاتلوا طيلة أيام منافسات المجموعة، وشخصياً راضٍ على ما قدموه وأنا مؤمن بأنهم قادرون على تقديم الأفضل مستقبلاً".

وختم بالقول "نفكر دائماً بكيفية تحسين أداء المنتخب الأولمبي، لذا فأي منتخب سيكون منافساً في الجولة المقبلة سنلاقيه بقوة إيماناً بحظوظنا في الاستمرار بالمنافسة لأبعد نقطة في البطولة".