مدرب المنتخب الأولمبي العراقي يرفض المشاركة في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ رفض مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الإثنين، المشاركة في بطولة غرب اسيا تحت 23 عاماً المقررة في العراق في حزيران المقبل كون الفريق لم يتم تجميعه ولم يخض اي وحدة تدريبية حتى الآن.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، "لن أشارك في البطولة، لانه لايوجد اي تجمع او صورة واضحة للاولمبي"، مبينا ان "أي فريق يُعد لبطولةٍ ما، يحتاج الى معسكرات ومباريات ودية منذ وقت مبكر ليكون جاهزاً للبطولة".

واضاف ان "الاتحاد لم يتصل به حتى الآن بهذا الخصوص وكان لابد من وضع خارطة طريق للبطولة من الآن ليتسنى بناء منتخب اولمبي قادر لتمثيل العراق في محفل غرب آسيا".

واوضح ان "مثل هكذا بطولات مهمة لابد من وجود التنسيق للبدء بالتخطيط لها مبكراً وهذا يتطلب اتفاق وتعاون بين الاتحاد والملاك التدريبي لكن ذلك لم يتحقق لحد الان".

وكان اتحاد غرب آسيا لكرة القدم منح العراق حق استضافة النسخة المقبلة من بطولة غرب القارة لمنتخبات تحت 23 سنة والمقررة في حزيران المقبل وذلك وفق ما أعلن الاتحاد العراقي للعبة.

وجاء قرار منح العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبية دون 23 سنة على هامش اجتماعات اتحاد غرب آسيا، الخميس، في العاصمة الأردنية عمان.