مدرب المنتخب الأولمبي العراقي يختار القائمة الأولية لمعسكر كربلاء

شفق نيوز/ أعلنَ مدرب المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، يوم الاثنين، عن قائمة المنتخب الأولية التي ستخوض المعسكر التدريبي في كربلاء ابتداء من يوم غد وحتى السادس من شهر آب المقبل.

وقالَ المدير الإداري للمنتخب الاولمبي، جليل صالح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المدرب سوكوب اختار قائمة أولية للمنتخب مؤلفة من 51 لاعباً من لاعبي الدوري العراقي الممتاز، للتواجد في معسكر كربلاء الذي سيقام يوم غد الثلاثاء.

وبين ان قائمتي المنتخب الأولية والثانوية ستقسمان على مجموعتين أثناء معسكر كربلاء، من أجل إتاحة الفرصة للمدرب وملاكه التدريبي المساعد للاطلاع على مستويات جميع اللاعبين المدعوين قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وتنشر شفق نيوز القائمة الاولية للمنتخب الاولمبي: