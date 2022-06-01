مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عن مباراة الاردن: اللقاء صعب والنتيجة عادلة

شفق نيوز/ أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي ميروسلاف سوكوب، يوم الأربعاء، أن مواجهة المنتخب الأردني كانت صعبةً، والنتيجة التي خرج بها اللقاءُ كانت عادلة للطرفين.

وقال سوكوب، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، "نسعى دائماً لتحقيق الأفضل في كل مباراةٍ، لذا فالخروجُ بنتيجة التعادل أمام منتخبٍ محترمٍ خطوةٌ ايجابيةٌ نسعى لتعزيزها أمام أستراليا بنتيجةٍ أفضل".

وأضاف، "لعبنا على جزئياتٍ فنيةٍ محددةٍ في أداء المنتخب الخصم سبق أن تم تشخيصها من خلال متابعتنا طيلة الفترة الماضية"، لافتاً إلى إن "كرة القدم مفتوحةٌ على مختلف النتائج، وتلعبُ على جزئياتٍ محددةٍ قد يفلح فيها المنتخب أو لا كونها لعبة لا تخضعُ لمحدداتٍ معينة".

وتابع سوكوب، "أما بخصوص إلغاء ركلة الجزاء فأنا أحترمُ قرار الـVAR والذي ألغاها بسبب لمسة يدٍ، وقبل الهجمة كانت هناك حالةُ إعثار واضح للاعبنا ميرخاس دوسكي لم تحتسب وجاء منها هدف التقدم عبر ركلةٍ ركنية".

واختتم سوكوب حديثه قائلاً، "أنا راضٍ على أداء اللاعبين، وأتطلعُ إلى أن يقدموا المزيد في المواجهة المقبلة أمام أستراليا والتي سنتحضرُ لها بشكلٍ جيدٍ بغية تحقيق نتيجةٍ ايجابيةٍ تعززُ حظوظنا في تجاوز المجموعة".

وتعادل المنتخب الاولمبي العراقي مع نظيره الاردني بهدف لكل منهما، مساء اليوم الاربعاء، في اولى مبارياته في نهائيات كأس اسيا دون سن 23 عاماً الجارية في اوزبكستان.