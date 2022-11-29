مدرب المنتخب الأمريكي يعتذر للجماهير الإيرانية

شفق نيوز/ اعتذر غريغ برهالتر، مدرب منتخب أمريكا عن الانزعاج الذي أصاب الجماهير الإيرانية عقب واقعة تغيير صورة العلم الإيراني على حسابات اتحاد كرة القدم الأمريكي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض الاتحاد الأمريكي، يوم السبت، منشورا به ترتيب المجموعة الثانية يوضح مباريات الفريق في دور المجموعات بكأس العالم 2022، حيث ظهر العلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء فقط، وبدون شعار الدولة الإسلامية.

وتحدث غريغ برهالتر، عن حذف الشعار من علم إيران، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أمريكا وإيران المقررة اليوم الثلاثاء، قائلا: "أحيانا تكون الأمور خارجة عن سيطرتنا"، مضيفا: "نحن لا نركز على تلك الأشياء الخارجية، وكل ما يمكننا فعله هو الاعتذار نيابة عن اللاعبين والجهاز، لكن هذا ليس شيئا كنا جزءا منه".

وتابع: "لم تكن لدينا أي فكرة عما نشره اتحاد كرة القدم الأمريكي، اللاعبون والجهاز الفني لم يكونوا على علم بذلك، بالنسبة لنا ينصب تركيزنا على هذه المباراة، التي تقام يوم الثلاثاء"، وأكمل: "بالطبع أفكارنا مع الشعب الإيراني والبلد كله، والجميع".

وذكر غريغ برهالتر أن "الفوز بالمباراة، يجب أن يكون في عقلية مجموعتنا، لا نريد ارتكاب أخطاء الماضي".

ويلعب المنتخب الأمريكي ضد نظيره الإيراني في ختام دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، وفي مواجهة حاسمة ستحدد المتأهل منهما للدور الثاني.

والاحد، بعث الاتحاد الإيراني لكرة القدم، رسالة إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، أدان فيها تصرف الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في تغيير علم إيران.

يذكر أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعث برسالة إلكترونية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطالب فيها باتخاذ "إجراءات جادة" ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم من جراء قيام الأخير بنشر صورة غير حقيقية للعلم الرسمي الإيراني.