مدرب المنتخب الأردني: جئنا الى البصرة ونعرف ماذا ينتظرنا بالملعب

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب الأردن جمال سلامي، يوم الأربعاء، جاهزية فريقه للقاء العراق في مباراة يوم غد الخميس على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة، مشيراً إلى أنهم جاءوا إلى البصرة ويعرفون ما ينتظرهم، حسب وصفه.

وقال سلامي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "مباراة الغد مهمة ومنتظرة منذ وقوعنا بمجموعة العراق، ونحن جاهزون لهذه المباراة خاصة بعد عودة جميع المصابين".

وأضاف أن "المنتخبين مرشحين للتأهل لكاس العالم ولن تكون مباراة الغد حاسمة"، مؤكداً بالقول: "بالنسبة لي صحة اللاعبين هي الأهم, لدينا كادر طبي بمستوى عالي استطاع أن يجهز اللاعبين وخاصة موسى التعمري ويزن النعيمات".

ولفت سلامي إلى أن "جميع لاعبينا جاهزون لهذه المباراة ولدينا الرغبة بالحضور والعودة بالفوز من هذه المباراة"، مختتماً "جئنا الى البصرة ونعرف ماذا ينتظرنا بالملعب".

من جانبه قال لاعب منتخب الأردن موسى العمري، في المؤتمر الصحفي: "اشكر العراق على هذه الاستضافة ونتمنى أن تكون مباراة جميلة ونبارك للفائز".

وتابع العمري: "انا من اللاعبين الذين يحبون اللعب تحت ضغط الجمهور ومباراتنا غداً لا تحسم التأهل للفائز".