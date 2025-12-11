مدرب المنتخب الأردني: العراق خصم قوي ولا يمكن الحكم عليه بخسارته مع الجزائر

شفق نيوز - الدوحة

أقر مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم جمال سلامة، يوم الخميس، بقوة المنتخب العراقي وذلك قبل المواجهة التي ستجمع المنتخبين غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العرب 2025 الجارية في قطر.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن مباراة العراق مهمة جدًا أمام خصم قوي رأيناه مؤخرًا مندفعًا ومتطورًا، مؤكدا أن العراق يملك لاعبين مميزين في الهجوم، وأي خطأ قد يكلّفنا الخروج من البطولة.

وأضاف أن تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات كان أمرًا مهمًا بالنسبة لنا، وقد وضعناه هدفًا منذ البداية، قائلا: طوّرنا أداءنا، وجميع اللاعبين حصلوا على فرصة اللعب خلال دور المجموعات.

وكان الأردن قد تصدر ترتيب المجموعة الثالثة ضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب قطر 2025 بعد فوزه على المنتخب الكويتي بـ3 اهداف مقابل

ومضى المدرب الأردني بالقول: خسرنا اللاعب سالم عبيد بسبب الإصابة، وهو لن يشارك غدًا.

وتابع سلامة "نحن نتابع المنتخب العراقي منذ فترة، ولا يمكن الحكم عليه من خسارة الجزائر لأنهم لعبوا منقوصين بعد حالة الطرد"، مردفا بالقول منذ توليه تدريب الأردن، يطالبه الجمهور دائمًا بالفوز على العراق، مستدركا القول: لكن الأهم بالنسبة لي هو التأهل.

ورغم خسارة العراق في اللقاء الذي جمعه مع نظيره الجزائري إلا أنه تأهل في المرتبة الثانية ضمن المجموعة الرابعة الى الدور الربع النهائي لكأس العرب لتحقيقه فوزين متتالين على منتخبي البحرين والسودان.