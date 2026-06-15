مدرب المنتخب النرويجي: سنفوز على العراق لكن الحسم داخل الملعب

شفق نيوز- متابعة

اعتبر مدرب المنتخب النرويجي ستالي سولباكن، يوم الاثنين، أنهم من المرشحين للفوز على المنتخب العراقي، غير أنه أكد على أن "الحسم" سيكون داخل الملعب.

وقال سولباكن في تصريح صحفي، قبيل المواجهات المرتقبة لفريقه أمام منتخب العراق في الواحدة من فجر يوم الأربعاء المقبل، إن ترشح النرويج للفوز على العراق "لا يضمن الانتصار، فكرة القدم لا تحسم على الورق بل داخل المستطيل الأخضر حيث تبقى التفاصيل الصغيرة هي الفاصلة".

وفي حديثه عن المباراة الثانية أمام السنغال، أشار المدرب النرويجي إلى أن حظوظ المنتخبين "تبدو متساوية إلى حد كبير"، لافتاً إلى أن "الفوارق ليست كبيرة من الناحية الفنية"، رغم اعترافه بأن السنغال تتفوق على النرويج بفارق يقارب عشرين مركزاً في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو ما يعكس قوة المنافس.

أما بشأن المباراة الثالثة أمام فرنسا، فقد أكد سولباكن أن النرويج لا تعتبر مرشحة للفوز، نظراً لقوة المنتخب الفرنسي وخبرته الكبيرة على المستوى الدولي، ما يجعل المواجهة أكثر صعوبة وتعقيداً من سابقاتها.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن فريقه يدخل هذه المواجهات بهدف تقديم أفضل أداء ممكن، والسعي لتحقيق نتائج إيجابية بغض النظر عن التصنيفات أو الترشيحات المسبقة.