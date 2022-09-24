مدرب المنتخب العماني: الكرة العراقية ولادة

شفق نيوز/ أشادَ مدرب المنتخب العماني، الكرواتي برانكو إيڤانكوفيتش، يوم السبت، بأداء لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم في مباراة ليلة أمس ضمن بطولة الأردن الودية.

وقال إيفانكوفيتش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي كان مُنظماً كما أن الحارسِ جلال حسن أدى دوراً مميزاً من خلال خبرته الواسِعة في الذودِ عن مرماه، إضافةً إلى إنني كنت معجباً ببقيةِ اللاعبين، ومنهم أيمن حسين، وأمير العماري، واسو رستم، وأمجد عطوان فهو مقاتل".

وعن الفارقِ عن آخر مواجهة أمام المُنتخب العماني في كأس العرب، قال ايڤانكوفيتش "المنتخبُ العراقيّ في كأس العرب كان يمتلك لاعبين أكثر خبرةً سواءً في خطِ الدفاع ولاعبين أمثال بشار رسن، لكن المنتخبَ الحالي يمتلكُ لاعبين بنوعيةٍ فنيةٍ عاليةٍ، ويبدو أن موضوع إشراك لاعبين من الوجوهِ الجديدة سيكون إيجابياً في المُستقبلِ القريب".

واعتبر أن "الكرة العراقيّة ولادة باللاعبين الجيدين منذُ القِدَم".

وعن إقامةِ كأس الخليج في العراق، أوضحَ ايڤانكوفيتش "إننا سنكون سعداء بالتواجدِ في البُطولة، ونحن نعلمُ أن الجماهير العراقيّة شَغوفةٌ بكرةِ القدم، وهذا يعطي فائدةً وأفضليّة للمنتخبِ العراقيّ في البُطولةِ، وسنشاهد مبارياتٍ قويةً وجميلة".

وخاض المنتخب العراقي ليلة أمس الجمعة مباراة أمام المنتخب العماني في افتتاح بطولة الأردن الدولية الودية، وخسرها بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منها.