مدرب المنتخب العراقي يواجه الأردن بهذه التشكيلة

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، يوم الاثنين، عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها المنتخب الأردني في أولى مباريات "أسود الرافدين" في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وتضمنت التشكيلة جلال حسن لحراسة المرمى، ولخط الدفاع ريبين سولاقا وسعد ناطق وأحمد يحيى وحسين علي، ولخط الوسط إبراهيم بايش وأمير العماري وأسامة رشيد وعلي جاسم، وفي الهجوم يوسف الأمين وأيمن حسين.

فيما يجلس على دكة الاحتياط فرانس ضياء وعلي عدنان وآكام هاشم ومهند علي وزيدان إقبال وبشار رسن وآلان محي الدين وأحمد علي وزيد تحسين وميرخاس دوسكي ومنتظر ماجد وأحمد باسل.