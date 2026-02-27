مدرب المنتخب العراقي يكشف سبب تواجده في الإمارات

شفق نيوز- بغداد

كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، مساء اليوم الجمعة، أنه حضر خصيصاً إلى دولة الإمارات لمتابعة اللاعب العراقي إبراهيم بايش عن قرب، معرباً عن إجابه بالمستويات الهجومية "المتميزة" لبايش.

وقال أرنولد في تصريح تابعه وكالة شفق نيوز، إنه وبحسب المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن فإن مباراة الملحق العالمي لمنتخب العراق مع الفائزة من مواجهة بوليفيا وسورينام في الأول من نيسان/ أبريل المقبل المقررة في المكسيك ما زالت مقررة إقامتها في المكسيك دون أي تغييرات رسمية.

وأضاف أنه على تواصل مستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمتابعة آخر المستجدات، مشدداً على أن سلامة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني تمثل "أولوية قصوى لا يمكن التهاون بها في أي ظرف".