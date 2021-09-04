مدرب المنتخب العراقي يكشف اسباب اخفاق "كوفند" في بارالمبياد طوكيو

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد العاب القوى مهدي باقر يوم السبت، سبب تراجع مستوى كوفند حسن وحصوله على المركز السادس برقم (37.19) م برمي الرمح.

وقال باقر لوكالة شفق نيوز؛ إن رغم انجازات كوفند السابقة وحصوله على اوسمة ملونة في كل مشاركة بارالمبية، إلا أنه لم يتمكن من إحراز وسام في طوكيو لإصابته بوباء كورونا قبيل انطلاق البطولة فضلا عن وفاة والده بالفيروس نفسه مما أثر على مستواه بشكل كبير.

وأحرز زميله ولدان نزار الوسام النحاسي بعد أن حقق رقما قدره (41.39) م، فيما حطم اللاعب الصيني صن الرقم العالمي و البارالمبي برقم (47.13) م ليحصل على الميدالية الذهبية ونال اللاعب الإيراني صادق ساهي الميدالية الفضية برقم (43.35) م اثر 6 محاولات حسب نظام البطولة.