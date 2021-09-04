سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مدرب المنتخب العراقي يكشف اسباب اخفاق "كوفند" في بارالمبياد طوكيو

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-04T13:09:14+0000
مدرب المنتخب العراقي يكشف اسباب اخفاق "كوفند" في بارالمبياد طوكيو

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد العاب القوى مهدي باقر يوم السبت، سبب تراجع مستوى كوفند حسن وحصوله على المركز السادس برقم (37.19) م برمي الرمح.

وقال باقر لوكالة شفق نيوز؛ إن رغم انجازات كوفند السابقة وحصوله على اوسمة ملونة في كل مشاركة بارالمبية، إلا أنه لم يتمكن من إحراز وسام في طوكيو لإصابته بوباء كورونا قبيل انطلاق البطولة فضلا عن وفاة والده بالفيروس نفسه مما أثر على مستواه بشكل كبير.

وأحرز زميله ولدان نزار الوسام النحاسي بعد أن حقق رقما قدره (41.39) م، فيما حطم اللاعب الصيني صن الرقم العالمي و البارالمبي برقم (47.13) م ليحصل على الميدالية الذهبية ونال اللاعب الإيراني صادق ساهي الميدالية الفضية برقم (43.35) م اثر 6 محاولات حسب نظام البطولة.

related

مبارزان عراقيان يودعان بارالمبياد طوكيو

Date: 2021-08-27 10:04:45
مبارزان عراقيان يودعان بارالمبياد طوكيو

أصغر عراقية مشاركة في بارالمبياد طوكيو تحرز المركز الخامس في سباق 200 متر

Date: 2021-08-29 13:39:05
أصغر عراقية مشاركة في بارالمبياد طوكيو تحرز المركز الخامس في سباق 200 متر

بارالمبياد طوكيو.. العراق يتحصل على ميدالية برونزية وعلي مبارك لنهائي 400 متر

Date: 2021-08-30 10:29:23
بارالمبياد طوكيو.. العراق يتحصل على ميدالية برونزية وعلي مبارك لنهائي 400 متر

أجزاء من الثانية تحرم العراق وساما بارالمبيا

Date: 2021-08-31 13:20:50
أجزاء من الثانية تحرم العراق وساما بارالمبيا

رسميا .. اثنان فقط يمثلان العراق في طوكيو غدا

Date: 2021-07-22 10:57:35
رسميا .. اثنان فقط يمثلان العراق في طوكيو غدا

ست مواجهات في ختام الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز بينها ديربي الجوية والزوراء

Date: 2021-03-10 06:35:15
ست مواجهات في ختام الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز بينها ديربي الجوية والزوراء

موظف لبناني ينقذ المنتخب الاولمبي العراقي بعد اصرار اماراتية بالغاء الرحلة للاعبين

Date: 2019-12-28 17:24:01
موظف لبناني ينقذ المنتخب الاولمبي العراقي بعد اصرار اماراتية بالغاء الرحلة للاعبين

العراق ينظم اول بطولة عربية بعد انتشار جائحة كورونا

Date: 2020-12-09 06:31:23
العراق ينظم اول بطولة عربية بعد انتشار جائحة كورونا