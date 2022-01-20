مدرب المنتخب العراقي يعزز آمال الجماهير بالبقاء ضمن المنافسات الآسيوية

شفق نيوز/ عزز مدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش، مساء اليوم الخميس، آمال الجماهير العراقية بجرعة أمل عن إمكانية البقاء في منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم، فيما لم يحسم القائمة النهائية للاعبين الذين سيشاركون في المباريات المبتقية.

وقال بتروفيتش خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، تابعته وكالة شفق نيوز، عشية لقاء المنتخب مع نظيره الأوغندي في مباراة ودية يوم غد الجمعة، ان "الأمل ما يزال قائماً بالنسبةِ لنا (المنتخب العراقي) في الظفر بنتائج المبارياتِ المتبقية في التصفياتِ المؤهلة لكأس العالم، خصوصاً أن مستويات الفرق متقاربةٌ فيما بينها".

وأضافَ "مواجهة أوغندا لها فوائدُ عدة، منها الاحتكاكُ مع منتخبات من قارة أخرى، وفي الوقتِ نفسه هي فرصةٌ طيبة للعبِ على أرضِ العراق وبحضورٍ جماهيري غفير لعكس صورةٍ ايجابيّة عن العراق لرفع الحظر عن ملاعبه".

وأوضحَ انه استدعى مؤخراً اللاعبين علي حصني وكرار نبيل للانضمام الى المنتخب "إلا انهما وضحا سببَ اعتذارهما عن التواجد معنا في المعسكر الحالي لأسبابٍ شخصيّة، وأنا أقدرُ ذلك، والدعوةُ ستوجه لهما لاحقاً فيما بعد".

وأبدى بتروفيتش سعادته بعملهِ مع الجهاز الفني الجديد بتواجد المدربين رزاق فرحان وأحمد صلاح، وان "الجميع يعمل بفكرٍ تدريبي عالٍ من أجل تقديم خدماته مع منتخبِ العراق لتحقيق نتائج ايجابية".

وعن عدم الاستقرار في تشكيلة المنتخب واستدعاء لاعبين جدد، قال بتروفيتش "أنا غير مسؤولٍ عن إصابة اللاعبين أو الإصابة بفايروس كورونا، الأمرُ الذي يجعلنا ملزمين باستدعاء لاعبين جدد".

وعن القائمةِ النهائية من اللاعبين التي سيتم اختيارها لمواجهةِ إيران ولبنان، اكد انه لغاية الآن لم يحدد بشكلٍ نهائي أسماء اللاعبين، وان القائمة النهائية ستعلنُ بعد نهاية معسكرنا في بغداد.

من جانبه، أكد لاعبُ المنتخب العراقي حسن رائد، ان "تمثيل منتخب العراق شرفٌ لأي لاعب، وان جميع اللاعبين عازمون على تحقيقِ نتائج ايجابية، وان مباراة إيران لا تقبل القسمةَ على اثنين، ولا بديلَ لنا إلا الظفر بالمباراةِ للحفاظ على آمالنا في التأهل".