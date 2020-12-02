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مدرب المنتخب العراقي يطالب بمباريات ودية مع فرق "قوية"

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-02T09:54:00+0000
مدرب المنتخب العراقي يطالب بمباريات ودية مع فرق "قوية"

شفق نيوز/ طالب مدرب المنتخب العراقي سريتشكو كاتنيتش، يوم الاربعاء، الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة بتوفير مباريات ودية مع فرق "قوية" للوقوف على مستوى المنتخب استعدادا للمباريات المؤهلة لكأس العالم.

وقال المدير الاداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة التطبيعية فاتحت الاتحاد الكويتي لخوض مباراة ودية في البصرة وقد اكتملت كل الموافقات بين الطرفين باستثناء الموافقات الرسمية بين الحكومتين".

وأضاف ان "التطبيعية فاتحت المنتخب الكاميروني لمواجهة نظيره العراقي وديا وحالياً بصدد انتظار الموافقة الرسمية التي ستردنا من اتحاد الكاميرون".

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