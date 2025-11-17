مدرب المنتخب العراقي يطالب الجماهير بدور اللاعب الثاني عشر في المباراة "الحاسمة"

شفق نيوز- البصرة

أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، مساء اليوم الاثنين، جاهزية اللاعبين للمباراة "الحاسمة" مع المنتخب الإماراتي غداً الثلاثاء في محافظة البصرة، فيما طالب الجماهير بأن تكون اللاعب الثاني عشر في المباراة.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة المنتخبين العراقي والإماراتي الذي عقد في البصرة، إن "المباراة مهمة غداً واللاعبون قاموا بعملية الاستشفاء بعد قدومهم من أبو ظبي".

وأضاف "أعتقد أن الأفضلية ستكون للعراق بحضور جمهور يقدر بـ65 ألف متفرج، فأنا أحتاج الجماهير العراقية لتكون اللاعب الثاني عشر فهذا الأمر سيجعل المهمة أصعب على المنتخب الإماراتي، كما أن هذا الحضور الكبير سيكون أمراً جديداً على الفريق الإماراتي".

وأشار إلى أنه "في لقاء الإمارات قدمنا مستوى جيداً وكنا ضاغطين وبعد الدقيقة 60 قمنا بدفع الفريق بشكل جيد، أما غداً فسأحتاج 90 دقيقة يلعب فيها منتخبنا بشكل جيد واندفاع وضغط عال".

وبين أرنولد أن "أفضل لاعبينا مصابين ولدينا أربعة إلى خمسة لاعبين تعرضوا لإصابات وأنا مؤمن بالتشكيلة، لاسيما أن المنتخب يمتلك جودة باللاعبين"، مضيفاً "قمت بتدريب اللاعبين بدنياً وطبقنا الخطط داخل الملعب وكذلك في الاجتماعات الخاصة أكدت على الذهنية ودعوتهم إلى التركيز".

وتابع أن "حضور اللاعبين في المباراة ضروري وأطلب من اللاعبين نسيان كل شيء وحتى عوائلهم وأن يركزوا داخل الملعب".

بينما قال مدرب المنتخب الإماراتي، كوزمين أولاريو، في المؤتمر، إن "المباراة مهمة لنا جميعاً ونعرف صعوبتها ونسعى لمعالجة بعض الأخطاء التي حصلت في المباراة السابقة ونتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية".

وأضاف "نحن ننتظر مباراة صعبة وتحدياً كبيراً وأتمنى أن يكون جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم لنحقق الهدف الذي نسعى إليه ، بينما سيغيب اللاعب ربيعة عن المباراة".

وبين أن "الجميع يسعى للفوز وسندخل مباراة الغد بأسلوب مختلف وبروح جديدة".

وأعرب أولاريو عن ارتياحه بشأن الجمهور، موضحاً "الجمهور العراقي استقبلنا بطريقة جميلة، ونتوقع حضوراً جماهيرياً غفيراً والجمهور وهو ما سيصعب علينا المواجهة".