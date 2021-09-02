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مدرب المنتخب العراقي يشيد بأداء اللاعبين: سنركز على المباراة التالية

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-02T17:11:38+0000
مدرب المنتخب العراقي يشيد بأداء اللاعبين: سنركز على المباراة التالية

شفق نيوز/ أعرب مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، ديك ادفوكات، عن رضاه على أداء اللاعبين خلال مباراتهم أمام منتخب كوريا الجنوبية في سيئول، في افتتاح منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال ادفوكات في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول عقب المباراة، وتابعته وكالة شفق نيوز "انا سعيد بالنتيجة، لقد بذلنا قصارى جهدنا ولم تكن هناك هجمات خطرة من جانب المنتخب الكوري باستثناء اثنين او ثلاث، فقد طبق اللاعبون ما اردنا منهم".

واضاف "كان علينا أن نقاتل بهذه الطريقة ضد فريق قوي مثل كوريا الجنوبية، نظرا لوجود الكثير من اللاعبين الرائعين المحترفين في أوروبا"، مؤكدا "سنركز على المباراة القادمة والمباريات الأخرى لاحقا".

واشاد ادفوكات بمنتخب كوريا الجنوبية قائلاً "بالتأكيد فريق جيد، لقد كان من الجيد حقاً ايقاف الهجمات والدفاع بهذه الطريقة ضد فريق جيد".

وبشأن تصريح لاعب المنتخب الكوري الجنوبي، سون، عن تعمد لاعبي المنتخب العراقي تأخير الوقت، قال ادفوكات "أنا أحب سون حقًا، لكن ملاحظاته حول تأخير الوقت لا أساس لها من الصحة، لا يمكنني أن أتفق معها".

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