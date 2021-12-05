مدرب المنتخب العراقي يستعد للمواجهة الحاسمة مع قطر وياسر قاسم يعتذر

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش، يوم الاحد، انه سيواجه منتخب قطر بهدف التأهل إلى الدور الثاني في بطولة كأس العرب، واللعب على الفوز بكأس البطولة، فيما قدم لاعب المنتخب ياسر قاسم اعتذاره للجمهور العراقي.

وقال بتروفيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقدَ في المركزِ الصحفي (أكاديمية اسباير) عشية مباراة المنتخب مع نظيره القطري، وتابعته وكالة شفق نيوز، انه يهدف إلى اللعب بطريقةٍ منظمةٍ وجماعيةٍ في مواجهةِ المنتخب القطري الحاسمة و"غايتنا لا تتوقف على تقديم أداءٍ جيدٍ فحسب، بل الأهم الظفر بنتيجةِ المباراة وتأهلنا إلى الدورِ المقبل".

وأضافَ "نعلم أن التأهلَ سيضاعف من سقفِ طموحاتنا، حيث تفصلنا مباراتان لنتواجد في نهائي البطولة".

وعن تصريحِ مدربِ منتخبِ قطر بأنه سيواجهَ العراق بمجموعةٍ كبيرةٍ من اللاعبين الذين لم يشاركوا في أول مواجهتين، أجابَ بتروفيتش "إنه خبرٌ سعيدٌ، لكن منتخب قطر لديه لاعبون بإمكانياتٍ عاليةٍ جداً".

وتابع "وحتى لاعبي قطر الذين لم يشاركوا في أول مباراتين هم في حالةٍ من الانسجامِ التامِ، ويلعبون وفق منظومةٍ قد تعوّدوا عليها منذ سنوات، وان مدرب قطر الإسباني الجنسية لا ينتهج أسلوبَ لعب الكرةِ الاسبانية، بل ينتهجُ طريقةَ لعب معينةٍ استطاعَ توظيفها وفق نوعيةِ اللاعبين الذين يمتلكهم منتخب قطر".

وعن مدى جاهزيّةِ اللاعبين أمجد عطوان، وأحمد فرحان، وشيركو كريم، وأيمن حسين، أوضحَ مدربُ منتخب العراق "ستكون هناك محاضرةٌ فنيةٌ مع الجهاز الفني واللاعبين، وستكون لنا جلسةٌ مع الجهازِ الطبي، وسنحددُ لغايةِ صباح يوم غدٍ جاهزيّة اللاعبين لنضعَ في حينها التشكيلَ الأنسب لمواجهة قطر".

من جانبه، قدمَ لاعب المنتخب العراقي ياسر قاسم، خلال المؤتمر الصحفي، اعتذاره للجمهور العراقي ولوسائل الإعلام عما بدرَ منه في مواجهةِ عمان وحصوله على البطاقة الحمراء.

وقال "كان من المفترض أن أتعامل مع حالةِ اللعب التي تسببت بطردي من المباراة بشكلٍ أفضل"، مضيفا "تدربت بشكلٍ مكثفٍ في الأيام القليلةِ الماضية من أجل أن أبذل قصارى جهدي في خدمة المنتخب والخروج من مواجهةِ قطر بنتيجةٍ تؤهلنا الى الدور المقبل".

وأوضحَ قاسم "منتخبنا يتحلى بشخصيةٍ قويةٍ، وان مستوى التدريبات يقام وفق المعايير العاليةِ من قبل الجهاز الفني، وان هناك تشخيصاً مستمراً ومتابعةً لكل الخططِ المطلوب تنفيذها".

وبيّن "نعلم أن هناك مجموعةً جيدةً من اللاعبين الشبابِ في كتيبتنا قد تنقصهم الخبرة، لكن وجود لاعبي الخبرة، وبشخصياتٍ قويةٍ، يمنحنا حافزاً لخوض مواجهةِ قطر المرتقبة بمعنوياتٍ عاليةٍ لحسمِ الظفر بتذكرةِ التأهل الثانيةِ عن المجموعة، بعد أن ضمنَ منتخبُ قطر التأهل كأول المجموعة".