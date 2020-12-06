مدرب المنتخب العراقي يزور أربيل

شفق نيوز/ ذكر المدير الاداري للمنتخب الوطني لكرة القدم باسل كوركيس يوم الاحد بان مدرب المنتخب كاتنيتش سيزور مدينة أربيل في التاسع من الشهر الحالي لمتابعة لاعبي الدوري العراقي والتهيئة للبطولة الرباعية ولمباراتين دوليتين وديتي.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز ان كاننيتش سيجلس مع تطبيعية اتحاد الكرة لمناقشة المنهاج المقبل للمنتخب الوطني فيما يخص اللقاءات التجريبية التي دعا لها استعداداً للتصفيات الاسيوية المزدوجة لكرة القدم ، وهي مباراتان تجريبيتان امام المنتخبين الكويتي والروسي في البصرة اواخر الشهر المقبل ، اضافة للبطولة الرباعية المقررة في دبي مطلع نفس الشهر .

واوضح ان المدة التي سيبقى بها كاتنيتش في العراق ستسهم في متابعته للدوري العراقي والتعرف اكثر على مستويات لاعبي المنتخب ولاعبين جدد قد يضعهم في اجندته خلال المنافسات المحلية .