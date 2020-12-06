سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مدرب المنتخب العراقي يزور أربيل

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-06T06:45:19+0000
مدرب المنتخب العراقي يزور أربيل

شفق نيوز/ ذكر المدير الاداري للمنتخب الوطني لكرة القدم باسل كوركيس يوم الاحد بان مدرب المنتخب كاتنيتش سيزور مدينة أربيل في التاسع من الشهر الحالي لمتابعة لاعبي الدوري العراقي والتهيئة للبطولة الرباعية ولمباراتين دوليتين وديتي.  

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز ان كاننيتش سيجلس مع تطبيعية اتحاد الكرة لمناقشة المنهاج المقبل للمنتخب الوطني  فيما يخص اللقاءات التجريبية التي دعا لها استعداداً للتصفيات الاسيوية المزدوجة لكرة القدم ، وهي مباراتان تجريبيتان امام المنتخبين الكويتي والروسي في البصرة اواخر الشهر المقبل ، اضافة للبطولة الرباعية المقررة في دبي مطلع نفس الشهر .

واوضح ان المدة التي سيبقى بها كاتنيتش في العراق ستسهم في متابعته للدوري العراقي والتعرف اكثر على مستويات لاعبي المنتخب ولاعبين جدد قد يضعهم في اجندته خلال المنافسات المحلية .

related

كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

Date: 2020-11-24 14:00:57
كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

الطلبة ينسحب رسميا من بطولة كأس الكرة العراقية

Date: 2020-11-17 12:49:30
الطلبة ينسحب رسميا من بطولة كأس الكرة العراقية

التطبيعية تضع شروطاً لمنح إجازات تراخيص الأكاديميات

Date: 2020-12-01 15:30:25
التطبيعية تضع شروطاً لمنح إجازات تراخيص الأكاديميات

لجنة الانضباط تصدر قرارات عقابية بحق نادي اربيل بينها غرامة مالية

Date: 2020-03-08 13:33:09
لجنة الانضباط تصدر قرارات عقابية بحق نادي اربيل بينها غرامة مالية

العراق يفوز على هونغ كونغ بثنائية نظيفة بتصفيات كأس العالم

Date: 2019-10-10 20:51:30
العراق يفوز على هونغ كونغ بثنائية نظيفة بتصفيات كأس العالم

وفاة مدرب عراقي لكرة القدم إثر إصابته بفيروس كورونا

Date: 2020-06-12 16:50:04
وفاة مدرب عراقي لكرة القدم إثر إصابته بفيروس كورونا

التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

Date: 2020-11-21 08:54:26
التطبيعية تقرر عدم إيقاف منافسات دوري الكرة العراقية

ملاكمة العراق تضمن وساماً ببطولة آسيا

Date: 2019-11-14 12:57:20
ملاكمة العراق تضمن وساماً ببطولة آسيا