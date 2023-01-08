مدرب المنتخب العراقي يدعو الجماهير لمزيد من الحماس أمام السعودية

شفق نيوز/ دعا مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، يوم الأحد، الجماهير العراقية إلى المزيد من الحماس يوم غد في مواجهة "أسود الرافدين" مع المنتخب السعودي، فيما أكد اللاعب ضرغام اسماعيل أن الجمهور يمثل "اللاعب رقم 12".

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه يحث الجماهيرَ العراقيّة إلى مؤازرة "أسود الرافدين" طوال دقائق المواجهة التي ستكون ضد المنتخبِ السعودي غداً الاثنين ضمن منافساتِ خليجي زين 25.

وأبدَى كاساس رضاه عن أداء "الأسود" في المواجهةِ الأولى ضد عمان رغم أنه "كان هناك بطء في عمليةِ التحضير والتي سنحاول معالجتها في المباراةِ المقبلة".

ولم يتفق مدربُ المنتخب العراقي إذا ما ستكون مواجهة السعودية "مباراةَ حياة أو موت، وإن الفوز فيها إجباري، وإن التعادل فيها سيكون بمثابة الخسارة، بقدر ما علينا التحسن في الأداء والظهور بمستوى طيبٍ يرضي تطلعاتنا ومشروعنا المستقبلي في التأهل إلى كأس العالم 2026".

وتطرقَ كاساس إلى بعض المتغيرات التي يرغب بفرضها على اللاعبين بعيداً عن الأمور الفنيّة، وأبرزها "يتعلق بضرورةِ تغيير النمط الغذائي للاعبين لكن مثل هكذا أمور تحتاج إلى وقتٍ طويلٍ من العمل لكننا ابتدأنا بها، وإنه على ثقةٍ تامة بجميع اللاعبين بالالتزام بها"، مؤكداً أن "هناك الكثير من المتغيرات الايجابيّة التي تلمسها من خلال تحسن أداء اللاعبين فنياً".

وعن غيابِ الفعالية في منطقة الثلث الهجومي للفريق العراقي وافتقاده لصانع الألعاب، أوضح "لا توجد مشاكل في هذا المركز، وهناك أكثر من لاعبٍ مميز وقادر على شغل المركز، منهم حسن عبد الكريم، وحسين جبار، وإبراهيم بايش، ومؤمل عبد الرضا، إضافةً إلى إمكانية منح واجبات معينة لعلاء عباس في النزول لمنطقة خلف المهاجمين".

واعتبر كاساس أن مواجهة السعودية ستكون "مميزةً وقويةً كون أسلوبهم مشابهاً لطريقة لعبنا، والفريق السعودي بالرغم من لعبه بالرديف لكنه قوي، وتمكن من الظفر بلقبين في بطولتين على صعيد مشاركتهم في بطولاتٍ تحضيرية، إضافةً إلى تواجد لاعبين أصحاب خبرة من الدوري السعودي، وتبقى كل مباراة لا تخلو من الصعوبة، ونحن نتعامل مع كل مباراةٍ حسب أهميتها وظرفها الخاص".

من جانبه، أكدَ لاعب المنتخب العراقي ضرغام إسماعيل، على ضرورةِ تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة يوم غدٍ الاثنين أمام الأخضر السعودي، وإنه إلى جانب زملائه هناك إصرار وعزيمة في خطف نقاط المباراة.

وأضافَ إسماعيل، الذي تحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى ضد عمان، إنه يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه، وإن التركيز كان عالياً في التدريبات الأخيرة.

ولم يخفِ ظهير أيسر منتخب العراق رغبته في دعوة الجماهير العراقيّة وروابط الأندية بأن تكون مشجعة ومؤازرة وحماسية أثناء سير المباراة، وعلى مدار دقائقها وأن لا تكتفي بدور المتفرج أو أن يقتصر تشجيعها على دقائق محدودة.

واعتبر أن "للجمهور دوراً كبيراً في دعمنا وحماسنا كلاعبين لتحقيق الفوز، وإنها فرصة لا تعوض ونحن نلعب على أرضنا وبين جمهورنا، وإنه متأكد أنه سيكون اللاعب رقم 12 إلى جانب الأسود".