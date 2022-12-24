مدرب المنتخب العراقي يختار 23 لاعباً لخليجي 25

شفق نيوز/ أعلنَ مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خيسوس كاساس، قائمةَ اللاعبين النهائيّة المستدعاة لبطولةِ خليجي 25.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان القائمة تألفت من (23) لاعباً هم كل من: جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، مناف يونس ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، زيد تحسين ، الاي فاضل ، حسين عمار ، ضرغام إسماعيل ، أحمد يحيى ، محمد علي عبود ، أمير العماري ، ريوان أمين ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، أحمد ياسين ، حسن عبد الكريم ، حسين جبار ، اسو رستم ، علاء عباس ، مؤمل عبد الرضا ، شيركو كريم.

ومن المؤمل أن ينطلق معسكر المنتخب الوطنيّ في البصرة في السابع والعشرين من الشهر الحالي تتخلله مواجهة وديّة أمام المنتخبِ الكويتي في الثلاثين من الشهر نفسه في ملعبِ الميناء.