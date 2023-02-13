مدرب المنتخب العراقي يحدد موعد التجمع الاول لخوض مباريات ودية

شفق نيوز/ أعلن المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي، محمد عماد، يوم الاثنين، عن تحديد موعد أول تجمع للمنتخب بعد بطولة خليجي 25، لخوض مباريات ودية لإعداد اللاعبين من قبل الكادر التدريبي الاسباني.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز، ان "موعد تجمع المنتخب الوطني لكرة القدم سيكون في 20 من شهر اذار المقبل ويستمر لغاية 28 من الشهر نفسه، لكون هذه الفترة تقع ضمن ايام الاجندة الدولية (فيفا دي) وستكون فرصة جيدة لتجمع لاعبي المنتخب كافة".

واشار الى ان "مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس وكادره المساعد يتابعون عن قرب بطولة الدوري العراقي الممتاز للتعرف على مستويات اللاعبين لدعوتهم للمنتخب لتمثيل العراق في استحقاقات دولية مقبلة".

وبين ان "كاساس رغم سفره لقضاء اجازته الا انه يتابع بطولة الدوري عبر النقل التلفزيوني ويسجل ملاحظات عن اللاعبين للوصول الى قناعة تامة بشأن بمستوياتهم قبل دعوتهم لتمثيل المنتخب العراقي".

وكان منتخب العراق توج بلقب خليجي 25 في اول مهمة رسمية للكادر التدريبي الاسباني بادارة خيسوس كاساس.