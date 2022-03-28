مدرب المنتخب العراقي: موقعة سوريا سنلعبها كمباراة نهائية

شفق نيوز/ اعتبر مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، عبد الغني شهد، يوم الاثنين، أن المباراة مع المنتخب السوري بمثابة "مباراة نهائية" لكون الفرصة ما زالت سانحة للمنتخب الإماراتي للتأهل.

وقال شهد في مؤتمر صحفي قبل يوم من المباراة الحاسمة أمام سوريا، إن "المباراة لا تخلو من الصعوبة، وبالرغم من أن المنتخب السوري ليس لديه أمل في التأهل لكن بكل تأكيد سيكون حريصاً على الظهور بمستوى طيب لكن يبقى سلاحنا هم لاعبونا لعكس تطلعاتنا وتطبيق ما مطلوب منهم".

وعن الجانب النفسي، أكدَ إنه "أحد أهم سبل النجاح، وهذا ما عملنا عليه، إضافة الى الجانب الفني، فمتى ما طبق لاعبونا الواجبات سنكون بوضع جيد وتطبيق الأمور الخططية، وهذا ما حصلَ في مواجهة الإمارات، حيث لم يتمكن المنافس من الحصولِ على فرص كثيرة كون لاعبينا كانوا ملتزمين بواجباتهم".

وشدد على أن "كرة القدم في الوقت الحالي لا تبحث عن المتعة بقدر ما تبحث عن تحقيق النتائج، وعلينا تصحيح مسار المنتخب الوطني، وسبق أن جمعني حديث مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، حول هذا الموضوع، ويبقى هدفنا غداً هو نقاط المباراة، وأنا على تمام الثقة حتى بالمنافس السوري، فهم بعيدون كل البعد عما يقال من أمور خارجة عن نطاق الرياضة".

من جانبه، أوضح لاعب المنتخب، أمجد عطوان، أن "المنتخب العراقي على أتم الجاهزية، وإن مباراة سوريا تعد مصيرية بالنسبة لنا، وهدفنا الفوز فيها لا غير بغض النظر عن نتيجة مباراة الامارات وكوريا، وأن نحقق آمال وتطلعات جمهورنا".

وأضاف "حظوظنا انتعشت في خطف تذكرة الملحق، خصوصاً بعد الفوز على الإمارات الذي وضعنا في الطريق الصحيح للمضي قدماً نحو خوض مواجهة الملحق".

وأشار إلى أن "تواجد المدرب عبد الغني شهد قد رفع من الجانب المعنوي للاعبينا، وهذا ما لمسناه في التدريبات، وانعكس ايجابياً في مواجهة الإمارات السابقة، على أمل أن نواصل الفوز في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وأكد عطوان على ضرورة التركيز، وحثَ زملاءه على أن "مثل هكذا مباريات الخطأ فيها لا يغتفر، لذا علينا تقديم أداء طيب مع الالتزام بتوجيهات الجهاز الفني لكي نحقق المراد".

ويواجه المنتخب العراقي نظيره السوري غداً في الساعة الرابعة و45 دقيقة على ملعب راشد في نادي شباب الأهلي بإمارة دبي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتوجب على المنتخب العراقي، الظفر بنقاط مباراة سوريا المقرر إقامتها يوم غد، مع انتظار نتيجة مباراة الامارات وكوريا الجنوبية ففي حالة تعادل الفريقين يضمن العراق التأهل للملحق.

اما منتخب الامارات فيحتاج اما الفوز على كوريا الجنوبية او تعادل منتخب العراق او خسارته أمام منتخب سوريا.

وفي حال تأهل المنتخب العراقي للملحق سيواجه منتخب استراليا ثالث المجموعة الآسيوية الثانية وفي حال فوزه سيواجه واحدة من الفرق الثلاثة المتنافسة للمركز الخامس من قارة امريكا الجنوبية للملحق وهي بيرو وتشيلي وكولومبيا.

يذكر أن عدد مقاعد قارة آسيا في كأس العالم 2022 هي 4 ونصف، لكن هذا العام زاد مقعد من القارة الصفراء.

واشتعل الصراع بعد فوز المنتخب العراقي على الامارات بهدف دون رد على بطاقة الملحق الآسيوي بين منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط، والعراق الرابع بـ8 نقاط، ثم لبنان الخامس بـ6 نقاط.