مدرب المنتخب العراقي: مهمتي الذهاب لكأس العالم وتحقيق الحلم للمرة الثانية

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، يوم الاثنين، أن هدفه الوصول بـ"أسود الرافدين" إلى كأس العالم وتحقيق الحلم للمرة الثانية، معرباً عن ثقته باللاعبين لتحقيق هذا الطموح.

وقال أرنولد خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "نتيجة مباراة الأردن مهمة لنا، لأنه لا توجد مباراة ودية بالنسبة لي خلال قيادتي للمنتخب منذ مدة قصيرة".

وأضاف "مهمتي مع المنتخب العراقي هو الذهاب بالعراق لكأس العالم وتحقيق الحلم للمرة الثانية للمونديال، لدي الإيمان بالمجموعة باللاعبين بالوصول لكأس العالم 2026".

وتابع أرنولد "من يرتدي قميص المنتخب، عليه التفكير بالفوز، ونحن يوم غد الثلاثاء نفكر بالفوز وسنعمل على تحقيق ذلك".

وأشار إلى أن "استعدادات الملحق بدأت من الآن، ومنتخبنا جاهز للقاء يوم غد أمام الأردن، والمباراة ستكون بندية عالية وتنافس بين الفريقين، فمنتخب الأردن منتخب قوي ويمتلك عناصر جيدة ونسعى لتقديم مستوى جيد والخروج فائزين".

بينما قال مدرب المنتخب الأردني، جمال السلامي "المنتخب العراقي فريق قوي. شاهدناه في أول خمسة وعشرين دقيقة أمام كوريا منظّماً وقوياً، لكن مجريات المباراة أثّرت على النتيجة"، مبيناً "نحن ننتظر مباراة صعبة يوم غد أمام العراق".

وأكد "منتخبنا أصبح مستقراً وصار لدينا فريقاً جاهزاً من حيث الانسجام والخيارات، وسنُشرك أمام العراق التشكيلة الأكثر جاهزية، لكن بواقعية، نحن سنواجه منتخباً قوياً لا يملك ما يخسره، وعلينا أن نستفيد فنيا من هذه مباراتنا غداً".