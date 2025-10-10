مدرب المنتخب العراقي: متحمسون وجاهزون لمباراة يوم غد أمام إندونيسيا

شفق نيوز- بغداد

أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، يوم الجمعة، استعداد اللاعبين و تحمسهم لملاقاة منتخب إندونيسيا في لقاء غداً السبت ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الذي عقد في السعودية قبل لقاء العراق وإندونيسيا، وتابعته وكالة شفق نيوز: "نحن متحمسون لمباراة يوم الغد، و مباريات تصفيات كأس العالم مهمة ونحن جاهزون للمباراة".

وأضاف أن "انضباط اللاعبين 100%، وكل لاعبي المنتخب جاهزون ذهنياً و منضبطون، وأبدوا الحرص خلال تطبيق الخطط في الوحدات التدريبية".

وأكد المدرب أن "جاهزية المستوى البدني للاعبين أصبحت أفضل، وفيما يخص أيمن حسين فإنه في تحسن لكنه بحاجة إلى راحة وفحوصات طبية".

وأشار أرنولد إلى أن المنتخب "سيتعامل مع المباراتين خطوة بخطوة، وعلينا أن نكون مستعدين ذهنياً، أما الآن فنركز على لقاء يوم غد، علما أنني تعاملت مع العديد من المباريات الحاسمة في منافسات تأهيلية لكأس العالم".

وأوضح أنه "لم يتبقَ لنا سوى وحدة تدريبية واحدة اليوم، وسنضع خطتنا للقاء يوم غد، وسنسعى لجعل اللاعبين يركزون خلال لقاء يوم غد".