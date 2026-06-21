مدرب المنتخب العراقي: لم نواجه منتخباً بحجم فرنسا لكننا جاهزون

شفق نيوز- متابعة

أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام آرنولد، مساء اليوم الأحد، استعداد الفريق لمواجهة المنتخب الفرنسي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما اعتبر مهاجم "أسود الرافدين" أيمن حسين قوة الدفاع الفرنسي حافزاً له لتقديم الأفضل.

وقال آرنولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن الحالة المعنوية للاعبين جيدة جداً "ولم يسبق لنا أن واجهنا منتخباً بحجم فرنسا، لكن الأجواء رائعة للغاية، ولدينا فرصة لإظهار ما نستطيع تقديمه وما نجيد القيام به".

وأضاف أن مدرب فرنسا ديدييه ديشامب "رجل عظيم ومدرب رائع، حقق نجاحات كبيرة مع المنتخب الفرنسي، ومن الواضح أن جميع لاعبيه يكنون له الكثير من الاحترام والمحبة".

وتابع: "منتخبنا جاهز لهذه المواجهة وسنلعب بروح واحدة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. نحن ندرك قوة المنتخب الفرنسي وما يمتلكه من لاعبين على مستوى عالٍ لكن لاعبينا يملكون الثقة الكافية لخوض هذا التحدي".

وعند سؤاله عن القوة الهجومية للمنتخب الفرنسي، رد آرنولد مازحاً: "سألت إذا كان بإمكاننا اللعب بثلاثة حراس مرمى؟"، قبل أن يضحك ويكتفي بهذا التعليق.

وفيما يتعلق برفع العلم العراقي على أرضية الملعب، أوضح قائد الهجوم أيمن حسين سبب الطلب العراقي قائلاً: "لأن العلم العراقي يتضمن عبارة (الله أكبر)، فقد قدم الاتحاد العراقي طلباً برفع العلم من أرضية الملعب احتراماً لقدسية الاسم، وعدم وضعه على أرضية الميدان".

وأشار إلى أن المنتخب العراقي قدم مستوى جيداً في مباراته الأولى أمام النرويج رغم الخسارة، مبيناً أن النتيجة لم تعكس الأداء الحقيقي الذي ظهر به اللاعبون.

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة أمام النرويج وأظهرنا روحاً قتالية عالية، وكنا متقاربين بالمستوى، بل وتمكنا في الشوط الأول من فرض أسلوبنا والسيطرة على مجريات اللعب، لكن النتيجة لم تعكس الأداء الحقيقي الذي قدمناه داخل الملعب".

وتابع أن "عامل الخبرة لعب دوراً مهماً في مثل هذه المباريات، كما أن الروح القتالية ساعدتنا كثيراً، ونحن راضون عن الأداء الذي قدمناه، حتى وإن لم نكن راضين عن النتيجة".

وختم حسين بالقول: "عدنا إلى التدريبات بقوة وبمعنويات مرتفعة، ونعمل بكل تركيز استعداداً للمواجهة المقبلة وسندخل المباراة بأسلوبنا وشخصيتنا المعتادة"، مضيفاً: "مدافعو منتخب فرنسا هم الأفضل على مستوى العالم، وهذا ما سيعطيني حافزاً أكبر لتقديم مستوى أفضل أمامهم".