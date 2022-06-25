مدرب المنتخب العراقي للصالات عن لقاء الكويت: نحترم المنافس ونتطلع للفوز

شفق نيوز/ أكد الايراني ناظم الشريعة مدرب المُنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم السبت، أهمية مباراة الكويت يوم غد في نصف نهائي كأس العرب.

وقال الشريعة في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز؛ "حققنا المَطلوبَ في المُبارياتِ السابقة التي كانت فيها المنافسةُ صعبةً للغاية، والآن نخوضُ تحدياً جديداً في البُطولةِ باللعبِ في نصفِ النهائي أمام المنتخبِ الكويتي"، مشيراً إلى أن "مُنتخب العراق مستعدٌ لهذه المواجهةِ بأملٍ كبيرٍ لتحقيقِ الفوز على الكويت والتأهلِ إلى المُباراةِ النهائيّة".

وأكد مدرب المنتخب العراقي، "ثقتهُ الكبيرة بلاعبيه الذين أثبتوا جدارتهم بالدفاعِ عن قَميص المنتخب، وكان لهم دورٌ مهمٌ في تطبيقِ الواجبات المنُوطة بهم والتي انعكست بالإيجابِ على المُستوى الفنيّ داخل الملعب"، مضيفا "هدفنا هو إسعادُ الشعب العراقيّ من خلال تحقيقِ النتائج الطيبة".

وأوضح الشريعة، أنه "سعيدٌ جداً للنتيجةِ الإيجابيّة التي تحققت في مُباراةِ السعوديّة والتي بسببها تمّ رسمُ الابتِسامة على وجوهِ الجَماهير العراقيّة التي وجدتها تعشقُ كرةَ القدَم بدرجةٍ كبيرة".

وتابع، "نحن على اطلاعٍ تامٍ بمُستوى المنتخبِ المُنافس الذي نحترمه جيداً، ولن ندخرَ جهداً في تحقيقِ الفوز في هذا اللقاءِ الذي لا يقبلُ القسمةَ على اثنين".

واختتمَ مُدربُ المنتخب العراقي لكرةِ الصالات حديثه بالقول، إنه "في هذه المرحلةِ من البُطولة لا يمكن ارتكابُ أخطاء، لأننا نواجهُ منتخباً قوياً، والكلُ يعلمُ أنه أحرزَ لقبَ بطولة غرب آسيا الأخيرة، ومن جانبنا سنلعبُ بكلِ طاقتنا، ولدينا نقاطُ قوة سنعملُ عليها من أجل تحقيقِ الفوز".