مدرب المنتخب العراقي لكرة اليد يعلن قائمة أسماء اللاعبين لبطولة الجزائر الدولية

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب العراق لكرة اليد قتيبة أحمد، يوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين الذين سيمثلون البلاد في بطولة الجزائر الدولية التي ستقام خلال فترة التوقف الدولي من 26 من الشهر الجاري وحتى اليوم الأول من العام المقبل، بمشاركة منتخبات العراق والجزائر وتركيا.

وذكر بيان لاتحاد كرة اليد، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدرب المنتخب قتيبة أحمد وجه الدعوة إلى 19 لاعباً هم: أحمد مكي، وزين العابدين محمد، ومنتظر قاسم، وأحمد خالد عدنان، ومصطفى قحطان، وأحمد طارق، وعلي المرتضى، ومصطفى محمد أحمد، وماجد عبد الرضا، ومنتظر ناظم، ووائل حافظ، ومصطفى محمد فائق، وبدر الدين حمودي، وعلي رعد، وعلي عبد الرضا، ومحمد علي مهدي، وسجاد حمودي، وعلي صلاح، وسهند أشرف.

يذكر أن الجهاز التدريبي للمنتخب العراقي يتألف من المدرب قتيبة أحمد يساعده كل من محمد كاظم، وكاظم ناصر مدرباً لحراس المرمى.