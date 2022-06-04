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مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات يعلق على لقاء الكويت: مباريات الافتتاح صعبة

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-04T20:44:30+0000
مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات يعلق على لقاء الكويت: مباريات الافتتاح صعبة

شفق نيوز/ علق الإيراني ناظم الشريعة مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم السبت، على مباراة الفريق أمام الكويت التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضمن الجولةِ الأولى من منافساتِ المجموعةِ الأولى في بطولةِ غرب آسيا.

وقال الشريعة، عقب نهاية المواجهة، "نعلمُ أن المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبةً، ولاسيما أننا لعبنا أمام المنتخبِ الكويتي أحد أفضل فرق البطولة، لأنه يملك لاعبين على مستوى فني جيدٍ، ويلعب بصورةٍ منظمةٍ، ورغم ذلك استطعنا أن نتقدمَ عليه في النتيجةِ، وكنا أقربَ للفوز لولا ضياع الفرص التي سنحت لنا".

وأضافَ، ان "البداية كانت جيدةً، ونأملُ تقديمَ مستوى وأداء أفضل في المبارياتِ المقبلة، وسأعملُ على تجهيزِ اللاعبين وتهيئتهم بالصورةِ المطلوبةِ للمباراةِ المُقبلة أمام منتخب فلسطين".

وفي وقت سابق اليوم السبت، تعادل المنتخب العراقي لكرةِ الصالات أمام نظيره الكويتي بهدفين لكل منهما في المباراةِ التي جرت في صالةِ نادي النصر الكويتي في مستهل مشواره ضمن الجولةِ الأولى من منافساتِ المجموعةِ الأولى في بطولةِ غرب آسيا.

وتقدم المنتخب العراقي بالنتيجةِ عن طريقِ اللاعب علي شهاب، وأحرز المنتخبُ الكويتي هدف التعادل، ومن ثم هدف التقدم الثاني، لينتهي الشوطُ الأول بتأخُّرِ العراق بهدفين مقابل هدفٍ واحد.

وفي الشوطِ الثاني تمكن الفريق العراقي من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب علي حقي.

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