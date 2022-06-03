مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات يصف لقاء الكويت في بطولة غرب آسيا بـ"الصعب" ويأمل الفوز

شفق نيوز/ قال الإيراني ناظم الشريعة المديرُ الفني للمنتخب العراقي لكرةِ الصالات، يوم الجمعة، إن مباراة المنتخب مع نظيره الكويتي التي ستقام غداً السبت في صالة نادي النصر الكويتي الرياضي ضمن بطولة غرب آسيا ستكون "صعبة".

وقال الشريعة، في المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ اليوم الجمعة قبل خوضِ المباراة، إنه "المنتخب العراقيّ وبسبب عدمِ تأهُله في التصفياتِ التي جرت قبل سنتين في دولةِ البحرين لم يشارك في أي بطولةٍ منذ ذلك الحين، وبذلك عندما تم التعاقدُ معنا وضعنا منهاجاً طويلَ الأمد لبناءِ منتخبٍ أغلب لاعبيه من الشباب".

وأضاف، أن "بطولة غرب آسيا ستكون محطةً مهمةً لإعدادِ المنتخب للنهائياتِ الآسيوية، حالياً لدينا علمٌ بأن كل المنتخبات المشاركة قويةٌ، لكننا في طورِ بناء منتخبٍ سيكون له شأنٌ في البطولاتِ المقبلة، ومن خلال هذه البطولة سيتم التعرفُ على مستوياتِ اللاعبين وزيادة الاحتكاك".

وأشار مدرب المنتخب، ناظم الشريعة، إلى أن "منتخبات مجموعتنا قويةٌ، لذلك سنعملُ على الظفر بنقاطِ مباراتنا أمام الكويت بالرغم من صعوبةِ اللقاء الذي يكمنُ في قوةِ المنتخب الكويتي الذي يستعدُ منذ أكثر من ثلاث سنوات تحت قيادةِ طاقمٍ تدريبي برازيلي، فضلاً عن عاملي الأرض والجمهور اللذين يصبان في مصلحةِ المنتخبِ المُنافس، لكن هذا لا يمنع من أن نقدمَ مباراةً قويةً تليق بكرةِ الصالات العراقيّة".