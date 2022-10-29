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مدرب المنتخب العراقي لكرة السلة يختار تشكيلته استعدادا لتصفيات اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-29T14:13:51+0000
مدرب المنتخب العراقي لكرة السلة يختار تشكيلته استعدادا لتصفيات اسيا

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة السلة محمد النجار، يوم السبت، عن قائمة لاعبيه لخوض منافسات تصفيات آسيا.

وقال مدير الإعلام لاتحاد كرة السلة عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، ان "اتحاد السلة المركزي دعا الأندية الممتازة لتفريغ لاعبي المنتخب العراقي للمدة من 30 تشرين الأول الجاري ولغاية الرابع من تشرين الثاني المقبل وذلك لالتحاقهم بالمعسكر المغلق الداخلي في بغداد استعداداً لتصفيات آسيا".

واشار الى ان "النجار حدد يوم غد كأول وحدة تدريبية للمنتخب والتي ستجري في قاعة الشعب المغلقة بتمام الساعة 5:00 مساءً".

وبين فالح ان مدرب المنتخب اختار 15 لاعباً هم: محمد امين عبد الخالق، وإيهاب حسن، وفريد رعدي، وكرار جاسم، وجاسم محمد، وعبد الله مجيد، وعبد الله حيدر، وعلي حاتم، ونورس ضرار، ومراد علي، وريكان عثمان، وحسين هادي، ومحمد صلاح، وحسان علي، وعلي مؤيد.

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