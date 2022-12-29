مدرب المنتخب العراقي: لا تصريحات صحفية حتى الخامس من الشهر المقبل

شفق نيوز/ قرر مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم الاسباني خيسوس كاساس، يوم الخميس، حجب التصريحات الصحفية للاعبين وكادر المنتخب في الوقت الحالي لأغراض تهيئة وإعداد اللاعبين.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب محمد عماد لوكالة شفق نيوز، إن كاساس اوصى بعدم التصريح في الوقت الحالي، ولغاية يوم الخامس من شهر كانون الثاني من العام المقبل.

وبين عماد، ان المنتخب العراقي يواصل استعداداته في ملاعب التدريب بحضور الملاك التدريبي الإسباني استعدادا لخليجي 25 المقررة في البصرة مطلع العام المقبل .

والتقى رئيس الاتحاد العراقي بالجهاز الفني الاسباني وناقش مع آخر مستجدات تحضيرات المنتخب الوطني استعداداً للمشاركة في بطولة خليجي 25 التي تنطلق في السادس من كانون الثاني المقبل بلقاء منتخبنا الوطنيّ أمام شقيقه العماني.

وكان المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم قد خاض آخر وحدة تدريبية، أمس الأربعاء، في قاعة الجيم الخاصة بمكان إقامة الوفد العراقي في فندق غراند ميلينيوم بإشراف مدرب اللياقة البدنية خافيير برناديت .