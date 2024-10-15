مدرب المنتخب العراقي: فخور بأداء فريقنا رغم بعض الأخطاء

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، يوم الثلاثاء، أنه "فخور" بأداء الفريق أمام منتخب كوريا الجنوبية، على الرغم من خسارة "أسود الرافدين" أمام "الشمشون" الكوري.

وقال كاسوس خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة التي انتهت بفوز كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين للعراق "واجهنا منتخباً قوياً ومنظماً، وقدمنا أمامهم مباراة جيدة، وأنا فخور بأداء فريقي، وارتكبنا بعض الأخطاء التي جعلت المنافس يتقدم في نتيجة المباراة، ويحقق الفوز فيها".

وعن فكرة الجهاز الفني لمنتخب العراق في بداية مباراة اليوم باللعب بأسلوب دفاعي (قلبي دفاع) من خلال طريقة توزيع التشكيل في مواجهة كوريا، أوضح كاساس "اللعب ضد منافس قوي، ويمتلك لاعبين يمتازون بمهارات فردية وبأسلوب لعب هجومي، طرح فكرتنا هذه لتحديد الفرص بالنسبة للخصم في مناطق الثلث الهجومي".

وتساءلت الصحافة الكورية عن الإضافات التي منحها خيسوس كاساس إلى أيمن حسين والتي جعلته في مصاف واحد من أفضل المهاجمين بتسجيله العديد من الأهداف منذ تولي كاساس مهمة الإشراف على تدريب منتخب العراق، أكد كاساس "في بعض الأوقات يكون المهاجم في وقته، ويحالفه الحظ في أوقات أخرى، لكن أيمن لاعب مكافح ومهاجم من الطراز الجيد، ونحن نقول في إسبانيا (يمتلك عصا ساحر)".

وعن رؤيته لمجموعة من لاعبي منتخب كوريا، وأهم مفاتيح اللعب، بين كاساس "اللاعبون في كوريا جميعهم جيدون، وأعتقد أن اللاعب رقم 10 خلق لدينا بعض المشاكل في وسط الملعب، خصوصاً في الشوط الأول، ولم يكن ضغطنا عليه بشكل جيد، وحاولنا الحد من ذلك في النصف الثاني من المباراة لكن ارتكاب بعض الأخطاء تبقى هي جزء من اللعبة، وتمنح من يستغلها التفوق في المباراة، إضافة إلى اللاعب رقم 11".