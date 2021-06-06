مدرب المنتخب العراقي عن مواجهة كمبوديا: جاهزون لكن أرضية الملعب مضحكة

شفق نيوز/ أبدى مدرب منتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، تفاؤله بتحقيق المنتخب نتائج جيدة في التصفيات الآسيوية المزدوجة رغم الأزمات التي واجهته خلال رحلة التحضير والسفر إلى البحرين لخوض مباريات المجموعة الثالثة.

وقالَ كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي لمباراة كمبوديا، "بالنسبة لفريقنا فجميع الأمور جيدة، لعبنا بعض المباريات الودية، وقدمنا مستويات جيدة، ونحن جاهزون لمباراة يوم غد، ونعرف ماذا سنفعل".

وأضافَ ، "صحيح أننا لم نلعب مباراة رسمية منذ فترة طويلة، ولكنني واثق من الفريق، رغم أنني قلق من الوضع العام، فاللاعبون محجورون في الغرف، وأرضية ملعب المباراة مضحكة بالنسبة لي، ونأمل أن يعطينا هذا الوضع حافزا للفوز في المباريات".

وختم كاتانيتش: "في بعض المباريات تعتقد أنك ستفوز بها، ولكنك قد تخسرها في الأخير، وبالنسبة لفريقي تركيزه بنسبة 120 %".