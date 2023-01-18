مدرب المنتخب العراقي: سنفاجئ العمانيين غدا

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس، يوم الأربعاء، صعوبة المواجهة الختامية في خليجي 25 مع المنتخب العماني غدا، مؤكدا في ذات الوقت أن فريقه سيفاجئ العماني.

وقال كاساس في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، في البصرة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن مباراة الافتتاح مع المنتخب العماني

كانت مغلقة بفرص قليلة وتعلمنا ما حدث فيها، مؤكدا سنحاول الوصول بعدة طرق لصنع الخطورة، ولا أستطيع الإفصاح عن الطرق، لكن سأفاجأ المنتخب العماني.

واضاف أن كل فريق يختار الطريقة المناسبة للعب، لافتا الى ان عُمان حقق نتائج جيدة مع المدرب، ومن الطبيعي استخدام طريقته.

وتمنى كاساس، ان لا تصل المباراة إلى ركلات الترجيح غدا، مؤكدا انني سعيد بكل المباريات التي لعبناها.

وتابع : بالطبع هناك أخطاء ويوما بعد يوم الفريق في تحسن، ونتمنى ان تكون الاخطاء قليلة جدا لنحرز اللقب، موضحا نعلم الخصوم جيدا وشاهدناهم من قبل وكل فريق يعلم الاخر تماما ويعلم ما هي طريقة لعبه.

وبين كاساس، أنه سيحاول تصحيح بعض الاشياء التي لم نقم بها على الوجه المطلوب في المباراة الاولى، موضحا أن كل مباراة مختلفة ورغبتنا الشديدة في اسعاد الشعب العراقي واحراز اللقب.

وأكد أيضا أنه لا يوجد اي غياب بين اللاعبين بسبب الإصابات ولكن ينتابني القلق بسبب اصابة بعض اللاعبين بنزلات برد بسيطة حيث كانوا في الفراش يوم امس، متمنيا أن يكونوا اليوم على جاهزية تامة.

وعن رسالتهم إلى اللاعبين العراقيين، قال إن عليهم أن يثقوا بامكانياتهم، وأن الجهاز الفني يثق بهم، موضحا لدينا فرصة لصنع التاريخ واقول لهم ان يستمتعوا في الملعب.

وأكد كاساس "أنني امتلك الحظ لاني امتلك لاعبين يلعبون بأكثر من مركز"، موضحا "لدينا اللعب بطرق مختلفة في كل وقت حتى الان كل شي جيد".

وختم ان رغبتنا شديدة باحراز اللقب واسعاد الشعب العراقي ، لافتا لاغيابات في صفوف المنتخب لحد الان لكن بعض اللاعبين اصيو بنزلات برد اتمنى ان يكونوا على جاهزية ليوم غد ونتمنى ككادر تدريبي ان تصيبنا النزلات ولاتصيب اللاعبين .