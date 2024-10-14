مدرب المنتخب العراقي: سنخطف النقاط الثلاث من أقوى فرق المجموعة

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، يوم الاثنين، أنه سيدخل المباراة مع منتخب كوريا الجنوبية بهدف كسب الفوز وكسب الثلاث نقاط، مشيراً إلى أن "أسود الرافدين" أكثر تنظيماً في خط الدفاع.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي قبل "الشمشون" الكوري، تابعته وكالة شفق نيوز "شاهدت مباراة كوريا الأخيرة وهم أكثر تنظيم من آخر مواجهة جمعتنا معهم قبل كأس آسيا الأخيرة، لكن نحن الآن نبدو أكثر تنظيماً خاصة في الدفاع".

وأضاف "لا نفكر سوى في الحصول على ثلاث نقاط أمام أقوى فرق المجموعة لكن في النهاية هي مباراة واحدة من عدة مباريات في التصفيات ونحتاج لمواصلة المشوار مهماً كانت النتيجة غداً".

وأشار إلى أن "المنتخب العراقي خاض في كوريا ثلاث وحدات تدريبية والأمور تسير بشكل جيد، واللقاء مهم لأنه أمام فريق يعتبر من المستوى الأول في قارة آسيا".

وتابع كاساس "بشكل عام المجموعة صعبة وكوريا الجنوبية هي صاحبة الحظ الأوفر لما لها من خبرة في كأس العالم ويبقى صراع المركز الآخر بين العراق وعُمان والأردن".

وأكد "لدينا الكثير من المواهب واللاعبين أصحاب الأدوار الجيدة داخل الملعب لذلك نحاول الاستفادة منهم من خلال الضغط على الخصوم".

بدوره قال مدرب منتخب كوريا الجنوبية، هونغ ميونغ بو، خلال المؤتمر "منتخب العراق خصم ينافس على صدارة المجموعة والمواجهة أمامهم بست نقاط لذلك علينا الضغط على أنفسنا للحصول على نتيجة الفوز".

وأضاف "لاعبونا في حالة جيدة بشكل عام ويتمتعون بالخبرة في خوض العديد من المباريات الكبيرة ونسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات"، معتبراً أن "وجود لاعب مثل أيمن حسين أمر خطير فعندما يستلم الكرة يصنع خطورة على المرمى لكن سنجهز لتقليل خطورته أمام مرمانا".

وأردف "وضعنا الحالي ممتاز من كل النواحي النفسية والبدنية ومفتاح الانتصار غداً هو تسجيل أول هدف بمرمى العراق"، مشيراً إلى أنه "من الجيد نقل المباراة إلى يونجين، هنا الملعب أفضل وهو يساعد لاعبينا على اللعب بشكل جيد كما فعلنا في مباراتي عمان والأردن لأنهم يملكون أرضيات جيدة".

وختم بالقول "حتى الآن لم أحسم قرار التشكيل وخاصة أننا مجبرون على كل الخطوط وخاصة الخط الأمامي الذي يعاني من غياب أربعة لاعبين مهمين لكن سنرى ماذا نفعل بعد نهاية تدريبات اليوم".