مدرب المنتخب العراقي "سعيد" بلاعبيه: مباراة الغد بداية لمسيرة طويلة

شفق نيوز/ أعرب مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاسياس، يوم الخميس، عن سعادته بمستوى اللاعبين، مؤكدا أن مباراة يوم غد في افتتاحية بطولة خليجي 25 والتي ستجمعه مع المنتخب العماني ستكون "بداية لمسيرة طويلة".

وقال كاسياس في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بشأن مواجهة يوم غد، إن "مواجهة عُمان ليست سهلة وستكون بداية لمسيرة طويلة"، مؤكدا أنه "سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباريات السابقة".

واضاف "أشعر بالثقة في أفراد المنتخب بعد المستوى الذي شاهدته"، لافتا إلى أن "بعض الأندية لم تسمح للاعبيها بالانضمام للمنتخب وأنا سعيد بجميع اللاعبين حسب المتاح".

وأوضح "أنني أتبع أسلوب المدرب سيميوني في التعامل مع المباريات وليس الخطط والجمل التكتيكية".

واشار الى انه "تابع مستوى وأسلوب المنتخب العماني والخطط التي يستخدمها مدربه"، مؤكدا "سنعمل لتحقيق الفوز في اللقاء الأول".

ولفت إلى أنه "يشعر بثقة بلاعبي منتخب العراق من خلال المستوى الذي قدموه في اللقاء التجريبي الأخير أمام الكويت"، مؤكدا "سنسعى ان نحقق أول ثلاث نقاط يوم غد لتكون بداية جيدة" .

من جانبه أوضح قائد منتخب العراق، حارس المرمى جلال حسن، إن زملاءه في المنتخب على أتم الجاهزية، وأن الروح المعنوية عاليةٌ، مؤكدا "نسعى جميعنا إلى أن نظهر بصورةٍ طيبة، ونسعد جمهورنا في هذه البطولة الذي سيكون تواجده عاملاً مهماً فيها".

وأضافَ حسن، أن "اللعب وسط أرضنا وجمهورنا فرصةٌ لا تعوض لنا كلاعبين، حيث لم تتوفر مثل هكذا فرصة للأجيال التي سبقتنا التي ارتدت القميصَ الوطنيّ في السنواتِ الأخيرة".

وفي وقت سابق، تقرر بشكل رسمي استبعاد لاعبا المنتخب الوطني العراقي ونادي الشرطة "أحمد فرحان وأحمد يحيى" من قائمة المنتخب التي سيقدمها الإسباني كاساس بسبب الإصابة.

ويتبقى حاليا 24 لاعبا في معسكر منتخب العراق الوطني من أصل 26 لاعبا، فيما سيقوم كاساس باستبعاد لاعب واحد منهم، للإعلان عن 23 لاعبا كقائمة نهائية قبل الدخول في منافسات خليجي 25 التي تنطلق يوم غد الجمعة في افتتاحية المباريات أمام المنتخب العماني .

من جانب آخر ورغم محاولات الاتحاد العراقي في اقناع نادي مانشستر يونايتد لتفريغ لاعبه العراقي اقبال زيدان لبطولة خليجي 25، الا ان النادي الانجليزي حسم الجدل بعدم موافقته لتفريغ زيدان، سيما وان البطولة غير رسمية ولا تدخل ايام الفيفا دي وبهذا يحق للنادي الموافقة او الرفض .