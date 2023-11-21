مدرب المنتخب العراقي "سعيد" بعودة ميمي ويقول إن طريق التصفيات "طويل وشائك"

شفق نيوز/ اعرب مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الثلاثاء، عن سعادته بعودة المهاجم مهند علي "ميمي" الى الملاعب، وقال إن طريق التصفيات ما يزال "طويلاً وشائكاً".

جاء ذلك خلال عقده المؤتمرُ الصحفيّ بعد نهايةِ مُباراةِ فيتنام التي انتهت بفوزِ المنتخب العراقي بهدفٍ من دون ردِّ في المواجهةِ التي جمعت المنتخبين في العاصمةِ هانوي ضمن التصفياتِ المُزدوجة المُؤهلة لكأسِ العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأوضح كاساس،: إننا واجهنا فريقاً جيداً، والمباراةُ كانت صعبةً، وأضعنا عدةَ فرص مما عقّد علينا اللقاء.

وأضاف ، "سعيدٌ بالفوزِ الذي تحققَ، وأهمُّ ما في المباراةِ أن سعادتي كبيرةٌ لمهند علي (ميمي) بتسجيله هدف الفوز في الوقتِ القاتلِ، بعد ابتعادٍ لسنتين عن المنتخب الوطنيّ بسببِ الإصابةِ ".

وأكد كاساس ، "ما يزال طريقُ التصفيات طويلاً وشائكاً، نحن ما زلنا فقط في بدايتها، وإن المنافسَ (منتخب فيتنام) لديه مجموعةٌ من اللاعبين الجيدين والشباب، ولديهم مستقبلٌ جيدٌ".