مدرب المنتخب العراقي: جميع اللاعبين جاهزون لخوض مباراة كوريا الجنوبية غداً

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي غرام أرنولد، مساء اليوم الأربعاء، استعداداً جميع اللاعبين لمواجهة كوريا الجنوبية يوم غد الخميس ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

‏وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كوريا الجنوبية، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "جميع اللاعبين جاهزون لخوض مباراة كوريا الجنوبية".

وتابع: "لقد خصنا معسكراً تدريبياً مميزاً في البصرة، والتقيت خلاله بجميع اللاعبين وتعرّفت عليهم، وهم جميعاً جاهزون للمباراة وأجرينا مباراة تدريبية واحدة لمدة 75 دقيقة وتعرّفت على جميع اللاعبين من خلال ما وجدت من إمكانيات".

وأضاف: "إنني معجب كثيراً باللاعبين وانضباطهم خلال مدة المعسكر وقد بدوا جاهزين للقاء يوم غد تدريجياً".