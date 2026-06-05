أرنولد يُشيد بأداء المنتخب العراقي بعد مواجهة إسبانيا: لدينا لاعبون يؤمنون بأنفسهم

شفق نيوز - مدريد

أشاد مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، اليوم الجمعة، بأداء لاعبي المنتخب خلال مواجهته الودية أمام نظيره الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض منافسات مونديال 2026.

وقال أرنولد، في مؤتمر صحفي عقده عقب المباراة: "لدينا لاعبون رائعون، وفريق رائع"، مستدركاً بالقول: "لكن الأفضل هو امتلاك فريق رائع بدلاً من امتلاك 11 فرداً رائعاً".

وشدد على أن "امتلاك فريق عظيم يحقق نجاحاً أكبر دائماً، حتى لو لم تكن بنفس مستوى هؤلاء الأفراد الـ11؛ فأنت تمتلك ثقافة جيدة، ولديك لاعبون يؤمنون بأنفسهم"، مؤكداً أنه يولي اهتماماً كبيراً بالجانب الذهني في تهيئة اللاعبين للمرحلة المقبلة.