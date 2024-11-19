مدرب المنتخب العراقي: انتصار مهم من مباراة صعبة والقادم أصعب

شفق نيوز/ وصف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، مساء اليوم الثلاثاء، الفوز على المنتخب العُماني بأنه "انتصار مهم"، إلا أنه اعتبر أن المواجهات المقبلة ستكون "أصعب".

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، وتابعته وكالة شفق نيوز "انتصار مهم ومباراة صعبة كما توقعنا، وسعداء كون الأداء كان أفضل من المباراة السابقة، وامتلكنا الكرة بشكل أفضل، والقادم سيكون أصعب من المباريات المتبقية، ونتطلع لتحقيق الفوز دائماً".

وأضاف "الحلول في كرة القدم مختلفة، وكل لاعب عليه أن يشعر بالمسؤولية وأهميته في الفريق، وهذا هو حال كرة القدم، لو لم نفز في مباراة اليوم ربما لتعرضنا لهجمة بسبب التشكيل، وبكل تأكيد لم نلعب بتشكيل المواجهة الماضية نفسه، ولكل مباراة ظروفها، وأهنئ الحارس أحمد باسل على أدائه بالرغم من وصوله متأخراً معنا، لكنه قدّم مباراتين بشكل جيد جداً".

وتابع "اللاعب البديل بالنسبة لي لا يفرق عن الأساسي، الشيء الاضطراري الذي يواجهنا أحياناً هي الإصابات التي قد تحدث، وكما شاهدتهم اليوم هناك ستة تغييرات من اللاعبين المحترفين عن آخر مواجهة، وهذا دليل على ثقتنا بلاعبينا".

وعن هل كانت التغييرات الجذرية (نصف الفريق) تعد نوعاً من المجازفة في مواجهة عُمان، أوضح كاساس "الفكرة لدينا كانت هي الاحتفاظ بالكرة، لذلك اختياراتنا كانت من نوعية اللاعبين الذين يمتازون بهذا الشيء كون المنافس لديه مهارات جيدة، لذلك اخترنا بعناية لاعبينا من طينة الذين يمتلكون الكرة".

وعن السبب في عدم ظهور الفريق دائماً خارج أرضه بشكل أفضل، بيّن كاساس "لاعبو كرة القدم ليسوا ماكينات، أحياناً يقدموا أداء جيداً، وتارة يحدث العكس، ومواجهة الأردن أيضاً تحسب أننا واجهنا فريقا جيداً".

من جهة أخرى، قال أفضل لاعب في المباراة يوسف أمين "سعيد بالانتصار، وطبقنا ما طلبه منا الجهاز الفني، وضرورة الاستمتاع في كرة القدم".

وبخصوص جائزة أفضل لاعب، أكد "هذا تحقق بفضل مجهود جميع الزملاء ممن كان معي في الملعب".

وأضاف "جميع اللاعبين أدّوا مع عليهم، وأدوارنا كانت مختلفة، وشاركني في ذلك علي جاسم في الشق الهجومي، وتمكنا من انتزاع نقاط المباراة، وستكون مهمة في مسيرتنا في التصفيات نحو التأهل إلى كأس العالم".