مدرب المنتخب  العراقي الاسبق يبدي ترحيباً بعدم التأهل الى كأس العالم

شفق نيوز/ رأى المدرب الأسبق للمنتخب العراقي راضي شنيشل، يوم الاحد، أن حظوظ المنتخب بالتأهل الى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، "ضعيفة".

وقال شنيشل، المدرب الجديد لنادي القوة الجوية، لوكالة شفق نيوز، إن "عدم تأهل المنتخب العراقي لكأس العالم أفضل من تأهله بسبب الاداء الضعيف والمتواضع الذي يقدمه في التصفيات الاسيوية".

وتساءل "ماذا نفعل لو صعدنا لكأس العالم وواجهنا فرقاً قوية على مستوى عال في حين لم نتمكن من مجاراة فرق ضعيفة في التصفيات؟".

واكد على أن "الامل ضعيف اساساً وصعودنا صعب جداً ولهذا يجب على الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يؤسس ويبني فريقاً مستقبلياً قادراً على تحمل المسؤولية ومواجهة الفرق القوية افضل من التأهل بهذا المنتخب الضعيف".

وعزا شنيشل ضعف أداء المنتخب الى "الاحباط واليأس الذي نراه لدى اللاعبين وعدم وجود العمل الجماعي، كل هذه الامور لا تعطي مؤشرات على اننا نستطيع من خلالها التأهل الى كأس العالم".