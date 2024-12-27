مدرب المنتخب السعودي: مباراة الغد أمام العراق ستكون صعبة وحاسمة ومثيرة

شفق نيوز/ وصف مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، يوم الجمعة، المباراة التي ستجمع فريقه ضد نظيره العراقي ضمن بطولة خليجي 26 بأنها "صعبة وحاسمة وقوية"، معتبراً أداء المنتخب السعودي دون المستوى المطلوب.

وقال رينارد في مؤتمر صحفي عقده اليوم قبل مواجهة العراق، إن "الاستقرار أمر صعب في بطولة قصيرة تتطلب لعب خمس مباريات"، مؤكدا أن "التدوير ضروري للحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجنب الإرهاق."

وأضاف أن "مباراة الغد أمام المنتخب العراقي صعبة وحاسمة ومهمة لنا للمضي قدمًا في البطولة والوصول إلى نصف النهائي"، عادا المباراة أنها "ستكون مواجهة قوية ومثيرة للجماهير".

وقال مدرب المنتخب السعودي، إن "الجمهور السعودي يدعم المنتخب بشكل كبير، والأجواء المحيطة رائعة. هذا ما جعلني أعود لهذه المنظومة."

ومضى بالقول "لم نبدأ البطولة بمستوانا المعهود، لكننا في طريق العودة للوضع الطبيعي للمنتخب السعودي."

واختتم رينارد"لا زلنا بعيدين عن مستوانا، لكن الروح المعنوية لدى اللاعبين عالية. نحن نتطور وسنكون في الموعد غداً."