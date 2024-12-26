مدرب المنتخب السعودي قبل لقاء العراق: هذه البطولة أصعب من تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ وصف مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد، يوم الخميس، بطولة كأس الخليج بأنها "أصعب" من تصفيات كأس العالم.

وقال رينارد في مؤتمر صحفي عقده اليوم قبل لقاء منتخب نظيره العراقي، إن "البطولة هذه أصعب من تصفيات كأس العالم التي تأهل منها المنتخب السعودي عدة مرات، ولكن كاس الخليج هذه صعبة جداً جداً".

و خاض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، قبل ظهر اليوم الخميس، وحدةً تدريبيةً في ملعب نادي الكويت تحضيراً لمواجهة السعودية في اختتام منافسات المجموعة الثانية لكأس خليجي 26.

على صعيدٍ متصلٍ، يعقد يوم غد الجمعة في الساعة العاشرة والنصف المؤتمرُ الصحفيُ الخاص بمدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه اللاعب مهند علي.

الجديرُ بالذكر أن حسابات التأهل عن المجموعة الثانية تفرضُ على المنتخب العراقي اللعب بفرصة الفوز ولا خيار غيره من أجل التأهل كثاني المجموعة إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وتقام مباراة منتخبي العراق والسعودية السبت المقبل في الساعة 5:30 مساءً على ملعب جابر الاحمد الصباح في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

وستكون المباراة مصيرية لكلا الفريقين اذ يمتلك كل منهما 3 نقاط لكن منتخب السعودي يتقدم على منتخب العراق بالأهداف وبهذا لا ينفع منتخب العراق سوى الفوز فقط لضمان التأهل للمربع الذهبي لبطولة خليجي 26 .