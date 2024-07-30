مدرب المغرب يقبل رأس "علي جاسم" بعد المباراة ويعبر عن إعجابه

شفق نيوز/ عبر مدرب منتخب المغرب الأولمبي طارق السكتيوي عن إعجابه الكبير بلاعب منتخب العراق الاولمبي علي جاسم بعد ما قدمه من مستوى كبير خلال أولمبياد باريس، وذلك رغم خسارة الاولمبي العراقي بثلاثية نظيفة.

وقد أصر مدرب المغرب بعد انتهاء اللقاء التوجه الى اللاعب علي جاسم وتقبيل رأسه تعبيرا عن اعجابه بموهبته وماقدمه من مستوى كبير في اللقاء الذي جمع فريقه والأولمبي العراقي.

واكد السكتيوي ان علي جاسم لاعب من الطراز الأول ويمتلك موهبة فذة وقد تابعه في المباراتين السابقتين، مؤكدا كان له تأثير في المنتخب العراقي خلال لقائه امام المغرب .

وودع المنتخب الاولمبي العراقي، اليوم الثلاثاء، أولمبياد باريس بعد تعرضه لخسارة ثقيلة من نظيره المغربي في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية في مسابقة كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024.