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مدرب اللياقة البدنية للمنتخب العراقي خارج الحسابات واتحاد الكرة يبحث عن بديل

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-14T14:17:36+0000
مدرب اللياقة البدنية للمنتخب العراقي خارج الحسابات واتحاد الكرة يبحث عن بديل

شفق نيوز/ فشل الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، في مفاوضاته مع مدرب اللياقة البدنية للمنتخب العراقي غونزالو رودريغيز، لوجود مشاكل قانونية تحول دون تواجد الأخير مع المنتخب.

وقال مصدر في الاتحاد لوكالة شفق نيوز، ان "المفاوضات مع الاسباني غونزالو رودريغيز، فشلت لكونه وضع شروطاً على اتحاد الكرة مقابل العمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب العراقي تحت إشراف المدرب عبد الغني شهد".

وبين ان رودريغيز "لديه مشاكل قانونية تواجهه في حال التواجد مع المنتخب العراقي لكونه مرتبط بوظيفة مع نادي سانتوس لوغانا المكسيكي، وهو بالتالي لا يستطيع التفرغ والالتحاق بالمنتخب دائماً إنما فقط في التجمعات التي تسبق المباريات الرسمية، كما أنه لا يريد التعامل معه مالياً بنظام صرف الأجور بحسب تواجده بل يريد ان ينظم له عقد سنوي".

واضاف المصدر ان "الاتحاد العراقي قرر التخلي عن رودريغيز والبحث عن بديل"، مؤكداً ان "ابرز المرشحين للمهمة هو مدرب التأهيل واللياقة العراقي سردار محمد الذي سبق وان عمل مدربا للياقة مع منتخبنا الوطني".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد سمى الجهاز المساعد للمدرب عبد الغني شهد وبضمنهم المدرب الاسباني غونزالو رودريغيز لمباراتي العراق امام الامارات وسوريا ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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